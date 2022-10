Karim Benzema mette le mani sul primo Pallone d'Oro della sua carriera, aggiungendolo alla sconfinata bacheca di trofei di squadra. Il vincitore annunciato, campione di Spagna e d'Europa con il Real Madrid nella passata stagione, si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del mondo del 2022 conferito da France Football battendo Sadio Mané e Kevin De Bruyne, rispettivamente secondo e terzo. "Essere qui davanti a voi è un orgoglio per me, è un sogno - ha detto il francese dopo aver ricevuto il riconoscimento da Zinedine Zidane, suo ex tecnico ai blancos -. E' stata una motivazione, ho avuto due modelli nella mia vita: Zizou e Ronaldo. C'è stato tanto lavoro, non ho mollato mai. Ci sono stati momenti difficili, come quando non giocavo per la Nazionale. Ho cercato di mantenere in testa la gioia di giocare, sono fiero del percorso che ho fatto. E' la mia prima volta per me, voglio continuare così. Voglio ringraziare i miei compagni del Real, della Francia, gli allenatori, il mio grande presidente (Florentino Perez, ndr) che per me è uno di famiglia. Non voglio dimenticare nessuno, compreso il Lione che mi ha permesso di andare al Real. E' il Pallone d'Oro del popolo".