Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa anche del rapporto fra la squadra con l'ad dei brianzoli Adriano Galliani e, in particolare, dell'esultanza al pari raggiunto al 93' contro l'Inter: "Ci trasmette grande passione e grande voglia. È innamorato della squadra e ci contagia con il suo grande senso di appartenenza, l'entusiasmo, il sorriso e la passione. Le sue esultanze fanno capire come vive il calcio. Ci abbiamo riso e scherzato su, lo abbiamo fatto vedere in video con la squadra creando un momento di entusiasmo bellissimo. La proprietà non ci fa mancare nulla".