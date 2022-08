La platea della Serie A sembra essersi stablizzata intorno ai 25-26 milioni di tifosi. Un dato che ha ragioni interne ma anche esogene al sistema calcistico, come sottolinea ai microfoni della Gazzetta dello Sport il presidente di StageUp, agenzia autrice della ricerca sul tifo in Italia, Giovanni Palazzi: "La popolazione italiana è ormai stabile attorno ai 60 milioni, con una natalità tra le più basse di sempre e un saldo che resta neutro grazie agli immigrati. Gli sport più tradizionali, come il calcio e la pallacanestro, devono fronteggiare un tema molto importante di comunicazione con le generazioni Y e Z, meno attratte da queste discipline. Ciò significa che per far crescere quei 25 milioni di tifosi bisognerebbe entrare in contatto con la fascia più giovane della popolazione adottando sinergie e politiche che abbiano un approccio attivo. Penso anche agli investimenti nei vivai, funzionali non solo per costruire talenti ma pure per incrementare l’appeal commerciale verso quel mondo”.