Rodrigo Palacio ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre-partita di San Siro: "Sono contento di essere qui per una partita speciale per me. Tutte e due le squadre mi hanno accolto sempre bene, dandomi molto affetto. Sono contento e onorato di aver giocato per Inter e Bologna. Lautaro? Lo vedo molto bene, è un giocatore straordinario. Sa sempre benissimo cosa deve fare, mi auguro possa fare una grande partita".