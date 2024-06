In vista dell'Europeo, ormai alle porte, l'ex estremo difensore dell'Inter, Gianluca Pagliuca è stato intervistato da TMW per parlare di vari temi che riguardano la Nazionale di Luciano Spalletti tenendo il focus sui portieri.

Di Gregorio andrà alla Juve, è reduce da una grande stagione eppure in Nazionale non viene preso in considerazione. Come mai?

"Forse per il suo fisico, perché non è tanto alto. Però è bravissimo, un ottimo portiere. Attacca la palla e affronta l'attaccante nell'uno contro uno, non lo vedi mai passivo tra i pali. Arriverà il suo tempo, intanto deve già essere felice di andare alla Juventus, ha 26 anni e magari da settembre potrebbe entrare nel giro della Nazionale".

Quella italiana resta la miglior scuola?

"Negli ultimi anni ne sono venuti fuori diversi e la cosa mi fa molto piacere. C'è stato un periodo dopo Buffon in cui alle spalle di Donnarumma avevamo il vuoto. E invece guarda ora, anche tra i giovani: siamo in buone mani".

Dove può arrivare questa Nazionale?

"Ripetersi è complicatissimo, ma dopo tutto ciò che è accaduto eccoci di nuovo qui... Spalletti è l'uomo giusto, ha entusiasmo e sono convinto che l'Italia possa arrivare almeno in semifinale".