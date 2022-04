Gianluca Pagliuca, intervistato da Il Resto del Carlino, ha commentato quanto avvenuto mercoledì al Dall'Ara tornando inevitabilmente sul patatrac di Ionut Radu che ha deciso l'incontro in favore del Bologna: "Radu ha sbagliato in modo vistoso e agli occhi dei tifosi nerazzurri, se le cose dovessero andar male, rischia di passare alla storia per quello che ha fatto perdere uno scudetto all’Inter. Ma i suoi compagni non l’hanno certo aiutato: con quella rimessa laterale è come se l’avessero messo in galera. Perisic non doveva indirizzare il fallo laterale verso il portiere. Capisco che sulla traiettoria c’era Stefan de Vrij, ma chi fa la rimessa laterale deve calcolare che in quella direzione c’è anche la porta. A quel punto Radu liscia il pallone e fa la frittata: ma a monte c’è una mancanza di lucidità da parte dei compagni. A me per fortuna non è mai successo di sbagliare in modo così clamoroso ma ho visto che lo stesso errore di Radu nell’ultimo weekend di B lo hanno fatto Gigi Buffon col Parma e Michele Di Gregorio col Monza. Questo giro palla che parte dal basso sta diventando un’esasperazione"..