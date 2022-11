La rincorsa scudetto dell 'Inter ha subito una brusca frenata domenica sera contro la Juve, un ko che secondo il punto di vista di Gianluca Pagliuca compromette quasi definitivamente i sogni di gloria tricolore di Simone Inzaghi: "La squadra è partita male, è vero - le sue parole in esclusiva a Tuttomercato.com -. Se guardiamo al derby d'Italia, la sconfitta ci può anche stare di per sé- Ci sta meno aver perso cinque partite in tredici giornate, considerando che nello scorso campionato non le hai perse in tutto il campionato. Per lo scudetto sarà difficile, undici punti sono tanti, forse troppi".

In questo scenario cupo, la buona notizia per la Beneamata è aver trovato un portiere affidabile, continuo nelle prestazioni in cui è stato chiamato in causa al posto di Samir Handanovic: "Sta facendo quello che deve fare: non ha fatto errori e ha fatto buone partite - spiega l'ex portiere -. Secondo me finora è stato protagonista di un discreto inizio di stagione. Poi si può sempre migliorare, però sinceramente non ha fatto errori e con la Juve ha fatto anche una bella parata. D'istinto, ma Onana è soprattutto un portiere d'istinto, molto reattivo. Handanovic? Non ha bisogno dei miei consigli. La carta d'identità vale per tutti, è successo per me e vale anche per lui. Farà le sue valutazioni, penso che Handanovic sia stato un grandissimo portiere. Poi è fisiologico: ci sta un calo di forma, ci sta che non sei più reattivo come prima. Non esiste un atleta che sopra i 40 anni, o vicino ai 40, raggiunga il top della forma".