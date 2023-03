"L’Inter ha preso una squadra abbordabile rispetto alle altre ancora in gara". Intervistato da SuperNews , Massimo Paganin giudica così il sorteggio dei quarti di Champions che vede l'Inter accoppiata al Benfica: "Comunque sia i portoghesi hanno grandissime qualità e nell’arco della stagione sono migliorati tantissimo, hanno ampiamente migliorato i quarti di finale - aggiunge -. Il Benfica e il Napoli sono le outsider di questa Champions. Per i nerazzurri è una partita difficile, la differenza la farà la condizione degli undici titolari".

A suo parere i nerazzurri punteranno ancora su Simone Inzaghi nella prossima stagione?

"Il futuro di Inzaghi dipenderà molto dal prossimo mese e in generale dal finale di stagione. Finora ha fatto abbastanza bene, ma l’andamento in Champions e in Coppa Italia sarà determinante. Poi bisogna comunque non sottovalutare il campionato, un posto tra le prime quattro è fondamentale".

Come già accaduto per Skriniar è a rischio anche il rinnovo di De Vrij, pensa che l’olandese resterà a Milano?

"De Vrij mi piace molto, è uno di quei calciatori sui quali si può sempre fare affidamento. Trovare un sostituto con qualità identiche o superiori non è per niente facile. Penso sia un calciatore che può dare ancora molto all’Inter. Ha 31 anni, non è certamente finito: credo che la mossa migliore per i nerazzurri sia rinnovargli il contratto".