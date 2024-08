Che cosa si aspetta da Inter-Atalanta? A rispondere sulle frequenze di TMW Radio è Antonio Paganin che a proposito del primo big match della stagione dice: "È il primo scontro diretto vero che può cominciare a delineare il campionato. È presto sicuramente perché le squadre sono ancora in rodaggio però può cominciare a dirci qualcosina".

Rischierebbe Lautaro?

"Sul fatto che Lautaro possa recuperare io non sono molto d’accordo con schierarlo in campo. Perché rischiare se hai preso un calciatore come Taremi. Se è fermo un motivo ci sarà. Contro l’Atalanta, poi, si gioca ad alta intensità".

Su Lukaku al Napoli?

"La prima cosa che mi viene in mente è che dal binomio Conte-Lukaku sono passati 4 anni. È chiaro che gli anni calcistici fanno perdere qualcosina, se soprattutto nel quotidiano non hai più quell’intensità. Bisogna vedere quanto Lukaku riesce a tornare ad alta intensità. Per me lui ha bisogno di certi allenamenti. Sicuramente mi intriga molto vederlo in questo Napoli".

Il capocannoniere sarà uno tra Lautaro, Retegui e Lukaku?

"Retegui ha avuto un grandissimo impatto. Secondo me, però, Lautaro, Lukaku e Vlahovic hanno qualcosina in più per la classifica finale".