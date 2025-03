Nella prima conferenza stampa tenuta in vista delle partite di Nations League contro la Spagna, il CT dei Paesi Bassi Ronald Koeman ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad individuare in Youri Baas, 22enne centrale dell'Ajax, il sostituto di Denzel Dumfries, che non ha potuto rispondere alla chiamata degli Oranje per via dell'infortunio accusato ieri nel match contro l'Atalanta. Un regalo speciale per il ragazzo, visto che oggi è il suo compleanno: "Non lo sapevo. L'ho visto questa mattina. Poi all'improvviso è venuto fuori che era il giorno del suo compleanno mentre era con il gruppo".

Ma perché un centrale per sostituire un terzino? "Naturalmente, con gli infortuni di Nathan Aké, Mickey van de Ven, Stefan de Vrij, Quilindschy Hartman, che è anche sinistro, avevamo bisogno - ho pensato - di prendere un giocatore mancino. Poi guardi più a fondo e guardi anche le giovanili; abbiamo deciso di prendere in considerazione un giovane giocatore che, secondo me, sta facendo molto bene all'Ajax. Al posto di Denzel avremo poi Jurrien Timber, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong se necessario. Nel ruolo di terzino destro le alternative ci sono".