I Paesi Bassi di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij sono stati abbinati al Qatar padrone di casa nel girone dei prossimi Mondiali, che vede gli Oranje opposti anche ad Ecuador e Senegal. Un sorteggio che il ct olandese Louis van Gaal commenta così ai microfoni della Nos: "È sicuramente un sorteggio migliore rispetto al 2014, ma questo non significa nulla. Non conosco nemmeno certe Nazionali, quindi non posso dire nulla al riguardo. Non so se sarà una fortuna avere il Qatar nel girone. Nel 2014 abbiamo giocato contro la Spagna, il Cile e l'Australia nel momento più difficile. Non si può davvero dire in anticipo. Abbiamo degli scout fantastici, devono analizzare queste squadre. Hanno fatto un buon lavoro per ora, perché non abbiamo ancora perso".