"Di Elmas non sono sorpreso: è un giocatore che sa fare tutti i ruoli del centrocampo e della trequarti, per cui mi aspettavo che incidesse da subito", ha detto Pietro Mariani, ex calciatore tra le altre del Torino che a Tuttosport parla dei nuovi arrivati in casa Granata, tra cui l'ex canterano dell'Inter, Cesare Casadei.

Sull'ex Chelsea:

"Non immaginavo, invece, che Casadei sarebbe stato subito così determinante: arrivava da anni in cui ha giocato poco, il Toro ha speso davvero tanto per lui e adesso il ragazzo sta dimostrando di avere numeri importanti".