La Champions League tornerà a febbraio con gli ottavi di finale, turno nel quale saranno impegnate ben tre squadre italiane. Sei partite in tutto, tre delle quali in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Si parte mercoledì 22 febbraio con Inter-Porto, poi spazio a Tottenham-Milan, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21. Mercoledì 15 marzo alle 21, infine, il Napoli affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per cercare di conquistare un posto ai quarti di finale.

Subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, andrà in onda come di consueto 'Prime Video l’Highligts Show' con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera. Questo il programma completo dei match in esclusiva sulla piattaforma del colosso statunitense, completato da Borussia Dortmund-Chelsea:

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 21 – Borussia Dortmund-Chelsea;