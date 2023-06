Oscar Garcia, ex allenatore fra le tante di Celta Vigo, Brighton, Watford e Reims, conosce Pep Guardiola come pochi altri al mondo per via della lunga militanza comune nella Masia, la casa delle giovanili del Barcellona. E ai microfoni di Tutto Mercato Web, svela qualche trucco all'Inter poter stanare il tecnico del Manchester City questa sera a Istanbul: "Inter e Manchester City sono due grandi squadre con due sistemi di gioco molto diversi, ma entrambe con giocatori che possono decidere la partita nelle singole azioni. Inzaghi e Pep cercheranno sicuramente di fare in modo che i loro calciatori più talentuosi abbiano il maggior numero di occasioni possibili per trovarsi in situazioni decisive. In una partita secca e in una finale di Champions League magari non ci sarà la superiorità che forse il City potrebbe avere se si trattasse di campionato, dove l'Inter non è stato affatto al livello degli altri anni. L'Inter può mettere in difficoltà qualsiasi squadra del mondo, ha giocatori di alto livello e un allenatore di alto livello. La superiorità numerica e posizionale del City a centrocampo e il modo in cui l'Inter la contrasterà potrebbero rappresentare l'ago della bilancia dell'incontro.

I nerazzurri possono anche fare male al City pressando alti i centrali avversari quando la formazione di Pep ha la palla, provando a portargliela via. Come ho detto prima, in una partita qualsiasi episodio - espulsione, rigore, gol... - può cambiare la superiorità teorica di una squadra rispetto all'altra. Dettagli come l'ispirazione di un singolo giocatore, nel bene o nel male, possono aprire le porte a qualsiasi risultato. La logica di una partita a volte è meno logica di quanto si pensi".