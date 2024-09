Lautaro Martinez merita il Pallone d'oro? A questa domanda prova a rispondere Fernando Orsi, che intervistato da TAG24 si è detto scettico circa le reali chance del Toro di conquistare il trofeo: "Lautaro ha vinto da protagonista lo scudetto e la Copa America, ma non so se per lui sarà possibile vincerlo quest’anno. Finalmente però c’è parecchia incertezza sull’assegnazione di questo trofeo individuale. Con Ronaldo e Lionel Messi, eravamo abituati al fatto che vincessero sempre loro. Non so se Lautaro Martinez lo vincerà, ma devo ammettere che mi fa piacere vedere qualche giocatore di Serie A inserito nella lista dei 30 migliori. Lo meriterebbe perché è un giocatore forte, anche se adesso non sta attraversando il suo periodo migliore. Bisogna anche capirlo perché viene da un’estate nella quale ha giocato sempre e sicuramente gli servirà un pochino di tempo per entrare in condizione. L’Inter da questo punto di vista non ha problemi, perché ha giocatori importanti che possono sostituirlo. Sulla qualità del giocatore non si discute, ma per quanto potrebbe meritarlo, uno come Jude Bellingham, ad esempio, potrebbe già partire avvantaggiato. Il Pallone d’Oro molte volte lo danno a chi ha l’immagine più fresca".

Orsi parla anche del lavoro esitvo di Beppe Marotta e Piero Ausilio: "Credo che al mercato dell’Inter non si possa dire nulla. Sono state fatte operazioni mirate, volte a sostituire determinate partenze e sono arrivati i giocatori funzionali. Ritengo che si siano fatte tutte operazioni intelligenti, ma sono convinto che finché ci sarà Marotta, sarà davvero difficile sbagliare qualcosa. Sinceramente vado a memoria e non so qual è stato l’ultimo errore che ha commesso come dirigente".