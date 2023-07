Yann Sommer non è ancora un portiere dell'Inter, ma già strappa i primi consensi tra ex e addetti ai lavori. In attesa che la telenovela si risolva per il meglio per i nerazzurri, Fernando Orsi ha tessuto le lodi dell'esperto portiere svizzero: "Se l'Inter prende Sommer - è solo questione di tempo, ma lo prendono - fa un ottimo affare - le sue parole a Radio 24 -. Poi c'è Trubin, che è un giovane interessante. Quando ero all'Inter prendemmo Julio Cesar che aveva Francesco Toldo davanti, ma poi lo scavalcò diventando il titolare".