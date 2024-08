Intervistato sulle frequenze di Radio Radio, l'ex portiere e allenatore Fernando Orsi ha espresso una riflessione sulla situazione del mercato in Italia alla vigilia dell'inizio del campionato: "A parte l’Inter ci sono squadre incomplete, come ad esempio il Genoa che affronterà proprio i nerazzurri. Il problema è che il mercato si conclude il 30 agosto e invece dovrebbe finire il giorno prima, così le società hanno più fretta di completare le rose. Molte squadre perdono punti proprio per questa situazione e altre ne guadagnano proprio per situazioni avverse".