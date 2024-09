L'ex portiere e allenatore, oggi opinionista, Fernando Orsi, intervenendo sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport ha parlato anche dell'Inter, abbondando di elogi: "Il 70% dell'organico dell'Inter potrebbe giocare titolare, la bellezza della squadra è proprio questa. Per tanti allenatori avere un numero tale di calciatori a volte è un problema, invece Inzaghi li ha gestiti in maniera meravigliosa. Sono tutti a disposizione e quando vengono chiamati in causa sanno già quello che devono fare. La forza dell’Inter sta proprio qui: la disponibilità dei giocatori, i risultati e il modo di giocare".