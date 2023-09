Intercettato da Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi racconta le proprie sensazioni in vista dell'atteso derby tra Milan e Inter al rientro dalla sosta: "Non so chi sia favorito, tutte e due stanno bene. Sono convinto che questa partita venga nel momento giusto di esaltazione di forma e psicologica delle due squadre, sono convinto vedremo una partita di alto livello. Mi incuriosisce il Milan, mentre l’Inter è già conosciuta, per la velocità in cui Pioli è riuscito a far entrare i suoi giocatori negli schemi del nuovo assetto tattico.

Questa è una partita che può essere catalogata come Liverpool-Manchester City, come intensità e importanza. Mi aspetto, oltre al bel gioco, ritmi alti nonostante pochi giorni dopo ci sia la Champions League. È un derby che dà predominio a una delle due squadre, forse uno dei più importanti degli ultimi anni anche se alla quarta giornata".