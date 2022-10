L'ex calciatore Massimo Orlando, in un intervento sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato degli equilibri in Serie A: "Faccio un plauso alla Lazio, i biancocelesti si stanno divertendo ora. Inter? Quando uno fa bene e viene fuori da una situazione come quella vissuta ne vanno riconosciuti i meriti. Non credo si possa considerare Inzaghi come Conte o Spalletti, ma sta dimostrando qualcosa. La rosa poi è di assoluta qualità. Tenere fuori ora uno come Brozovic è segno di personalità".