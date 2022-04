Festa grande a Roccadaspide, località del Cilento, per il suo cittadino Gaetano Oristanio, che ha conquistato la promozione nella Eredivisie olandese con la maglia del Volendam. Alle celebrazioni si unisce addirittura il sindaco del paese campano Gabriele Iuliano: "Un percorso vincente, un percorso da campione, una bellissima storia di calcio, quello pulito, e di grande speranza. Il cilentano Gaetano Oristanio, dalle giovanili di Roccadaspide vince da protagonista con l’F.C. Volendam il campionato di calcio di serie B e approda nelle serie A olandese. Noi lo aspettiamo in Italia, nella sua Inter e da Roccadaspide continuiamo a fare il tifo per lui. Grandissimo”.