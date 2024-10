Niente più sciopero domani a Milano, da parte dei trasporti ATM. Il Prefetto ha infatti deciso di precettare l'iniziativa nella fascia orario serale, dalle 18 alla fine del servizio, per motivi di ordine pubblico. Infatti a Milano domani sono in programma la manifestazione pro Palestina e la partita Inter-Torino. Alla luce dell'aggiornamento, il sindacato Orsa ha deciso di rinunciare in toto all'astensione dal lavoro.