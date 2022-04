Dopo le dichiarazioni della sua agenzia, ora è André Onana in persona a mettere la parola fine sulla querelle nata dopo il suo viaggio in Camerun, interpretato dalla stampa olandese come il segnale della fine anticipata della storia con l'Ajax. Il portiere dei Lancieri ha postato infatti su Instagram un video dove testimonia il suo rientro ad Amsterdam, riprendendosi insieme al compagno di squadra Zakaria Labyad e al preparatore Perry Augustine. Quasi a voler provare di stare effettuando un programma di recupero dall'infortunio comunicato dalla Goal Management.