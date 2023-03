Bella iniziativa da parte di André Onana, della sua fondazione e della Scuola Americana di Milano. Gli studenti di questo istituto hanno raccolto un totale di 800 libri in inglese e francese da inviare alle scuole di Yaoundé (Camerun) con cui collabora la Fondazione André Onana. L'obiettivo dell’Iniziativa è quello di facilitare l'accesso alla cultura e all'istruzione in entrambe le lingue per i bambini camerunesi.