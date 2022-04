Tuttosport pubblica oggi un approfondimento riguardante il lavoro di André Onana in Camerun con la sua fondazione benefica. "Qui in Camerun Andrè Onana è il degno erede di Samuel Eto’o. Un calciatore fortissimo che soccorre i più bisognosi - racconta Djakmeni Njomou Joel Roland, direttore dell’Onana Foundation - Attraverso stimati professionisti aiutiamo anche quei bambini che hanno subito abusi sessuali, o che presentano infermità e malformazioni. Garantiamo anche un’educazione volta alla scolarizzazione di quei ragazzini che non hanno nessuno e che altrimenti non avrebbero un futuro. Con l’appoggio economico ed accademico gli offriamo il nostro supporto. Cerchiamo di essere un punto d’appoggio e di riferimento per i bimbi senza genitori e ciechi che altrimenti, una volta compiuti 13 anni, non potendo più vivere in orfanotrofio, rischierebbero la vita per strada. Procuriamo cibo e assistenza. Vogliamo prenderci cura di loro".