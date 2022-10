Andrè Onana, estremo difensore nerazzurro, ha commentato il pari del Camp Nou ai microfoni di Sky Sport: "Non è una vittoria ma è un punto importante perché non l'abbiamo fatta. Siamo andati in vantaggio tre volte ma non siamo riusciti a portarla a casa. Siamo contenti del lavoro fatto. In difesa ho cercato di comandare il gioco animando il gruppo e dando sostegno ai miei difensori e in generale a tutta la squadra. Sono soddisfatto perché abbiamo fatto una grande prestazione e avremmo meritato di vincere".