"È un’occasione unica, è chiaro che sarà importante partire bene. Non posso dire se il nostro sia un problema fisico o mentale, ora servono risultati e fiducia. Credo che questi momenti succedano nel calcio come nella vita, dobbiamo restare uniti. Siamo un grande gruppo e troveremo il modo per uscire da questo momento". Così André Onana , stasera alla sua terza partita da titolare con la maglia dell' Inter, parlando a Mediaset Infinity a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara di Champions League che metterà di fronte i nerazzurri al Barcellona .

Oggi ritrovi la tua ex squadra.

"E' una squadra top, rivedrò qualche vecchio amico, ma la cosa importante resta fare risultato in questa partita importantissima per noi".

E' difficile per te giocare solo in Coppa?

"La Champions è una competizione importante, è chiaro che avere continuità è meglio per un portiere ma la cosa importante è rispettare le decisioni dell'allenatore e le gerarchie del gruppo".