Valentin Carboni è in bilico per il derby della Costa Azzurra. Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha infatti annunciato in conferenza stampa che il giocatore arrivato dall'Inter è in forse per la sfida di campionato contro il Nizza: "Abbiamo cercato di preparare la partita al meglio delle nostre possibilità. C'è un dubbio per Quentin Merlin. Per ora è più no che sì. Abbiamo recuperato Carboni ma è incerto per domani perché ha avuto un problema con la Nazionale, è triste ma è così. Ho dei dubbi sulla presenza di Elye Wahi".