Cgil, Cisl e Uil di Milano hanno presentato una richiesta di incontro con i rappresentanti di Comune, Città Metropolitana e ANCI, in merito ai progetti ed azioni in programma sul territorio nel Pnrr. Si tratta di progetti che a livello complessivo prevedono 30 miliardi di euro (che potrebbero arrivare a 50) da destinare ai Comuni. A Milano, dei 665 milioni di euro del Pnrr destinati alle grandi città, ne arriveranno 129, con l’obiettivo di finanziare dieci progetti strategici per lo sviluppo della città. "Non si deve dimenticare che il capoluogo lombardo – spiegano i sindacati – sarà interessato anche dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e dalla trasformazione dello stadio di San Siro".