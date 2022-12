Spauracchio per il ct dell'Olanda Louis van Gaal che nella giornata di ieri è stato costretto ad attenzionare particolarmente la situazione di Stefan de Vrij, allenatosi a parte rispetto al resto del gruppo. Oltre alle preoccupazioni destate dal difensore nerazzurro, preoccupazioni prontamente rientrate, leggero infortunio da segnalare per Jeremie Frimpong che avrebbe subito un colpetto alla caviglia durante l'allenamento. Come rendono noto i media olandesi però sembra tutto essere rientrato nella norma.