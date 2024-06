Stefan de Vrij riassaporerà le sensazioni di vestire la maglia della Nazionale olandese tra domani e lunedì, ovvero quando sono in programma i due test match con Canada e Islanda sulla strada che porta a Euro 2024. Con lui troverà spazio anche il compagno nel club Denzel Dumfries e, in generale, tutti i giocatori orange convocati, come anticipato dal ct Ronald Koeman nella conferenza stampa odierna: "Ci siamo allenati duramente domenica e lunedì, sono molto positivo su ciò che ho visto. Daremo minuti a tutti nelle due gare amichevoli, per permettere loro di entrare in forma e per consentire a me di avere più informazioni possibile dal punto di vista tecnico".