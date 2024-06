Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha le idee molto chiare rispetto alle scelte di formazione che è chiamato a fare per l'esordio a Euro 2024 contro la Polonia, in programma domenica pomeriggio al Volksparkstadion di Amburgo. "So già chi giocherà dal primo giorno, l'11 di partenza è nella mia testa", ha annunciato in conferenza stampa l'ex tecnico di Barcellona e Ajax. Prima di anticipare che nel corso del torneo apporterà ovvie modifiche alla squadra: "Non ho la sensazione che finiremo il campionato europeo con lo stesso undici. La concorrenza è alta, abbiamo più opzioni".