"Purtroppo l'Italia è ancora un po' indietro e questo non consente di essere come una volta il primo campionato europeo, questo fa sì che il livello inevitabilmente scenda", ha detto Massimo Oddo sulla Nazionale italiana di Luciano Spalletti impegnata al momento in Nations League, dove domani affronterà il Belgio. "Il talento c'è, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Le nazionali italiane giovanili vincono anche, poi il problema è che i bravi giocatori non si confrontano mai con quelli più forti di loro, e succede quando fai tanti anni in Primavera. E poi una volta c'erano gli stranieri, tre per squadra e tutti fortissimi: oggi invece anche a livello economico convengono e tolgono spazio ai nostri giovani" ha continuato il campione del mondo 2006 ai microfoni di TMW, dove poi dice la sua anche sul campionato italiano.

Il Napoli di Conte al primo posto in Serie A.

"Alla base di tutto ci sono i calciatori. Il Napoli è una squadra estremamente competitiva, ci sono giocatori forti, ha perso qualche giocatore rispetto all'anno dello scudetto, ma sostanzialmente la squadra è quella, inevitabile possa stare nelle prime posizioni. Poi l'allenatore può fare tanto, ma deve essere sostenuto da una serie di fattori che fanno sì che tu possa vincere. Un allenatore da solo non fa nulla".

L'Inter è sempre la favorita nonostante la squalifica?

"É una di quelle squadre che ha una rosa estremamente competitiva, è campione d'Italia, parte tra le favorite ma poi ci sono altre squadre con altri fattori come l'assenza di coppe del Napoli che può dare una mano".