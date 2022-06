John Obi Mikel, ex giocatore del Chelsea, ha bocciato la stagione di Romelu Lukaku nei Blues, definendo praticamente un azzardo la sua volontà di tornare a giocare in Inghilterra per via delle caratteristiche del campionato: "La Premier League è totalmente diversa rispetto alla Serie A: è più veloce, più potente, più forte, mentre la lega italiana è più lenta. In Inghilterra c'è troppa qualità, il passo è troppo da reggere per il campionato italiano. In Italia puoi giocare fino a 40 anni, in Premier devi lavorare molto di più".