Dopo le dichiarazioni di ieri da parte di Alessandro Antonello e Paolo Scaroni in particolare, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, quest'oggi Inter e Milan scenderanno di nuovo in campo insieme per la questione stadio nuovo: i rappresentanti dei due club incontreranno a Palazzo Marino la soprintendente Emanuela Carpani e il sindaco Beppe Sala. L'argomento ovviamente sarà la vicenda legata allo stadio in particolare il tema del vincolo su San Siro che sta limitando il progetto dei due club.