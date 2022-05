Il Cile ha scelto l'erede di Martin Lasarte, esautorato dalla guida della Nazionale di Arturo Vidal e Alexis Sanchez dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. La ANFP ha individuato in Eduardo Berizzo il sostituto del Machete. Secondo El Mercurio, l'idea della Federcalcio cilena è quella di presentare il tecnico argentino, ex Celta Vigo e Nazionale paraguayana, la prossima settimana.