Carmine Nunziata, ct della Nazionale Under 20, non può che essere soddisfatto per il percorso fatto dagli azzurri nel Mondiale di categoria. Solo l'Uruguay ha battuto la nazionale italiana, che al centro dell'attacco si è spesso affidata a Francesco Pio Esposito. "Lo abbiamo convocato per la prima volta e devo dire che ha fatto molto bene, nonostante sia un 2005. Ha due anni in meno di quasi tutti i compagni e gli avversari e non ha ancora esordito tra i pro, ma ha retto alla grande il livello in Argentina - dice Nunziata - Casadei? Ha fatto 7 gol in 7 partite, manco fosse un attaccante, andando anche oltre le più rosee previsioni.

Ma noi che lo conosciamo bene siamo stupiti fino a un certo punto. Pronto per la Serie A? Credo proprio di sì. E gli farebbe bene".