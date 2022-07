Passato dal Cruzeiro al PSV, all'epoca del suo arrivo nel calcio europeo Ronaldo Nazario da Lima era chiaro che fosse "un giocatore che aveva una classe speciale. Aveva un marcia in più quando stava già accelerando alla massima velocità. In una partita, ha dribblato circa quattro o cinque giocatori e sembrava stesse giocando contro dei manichini". Così lo racconta Arthur Numan, ex giocartore dell'Heindoven ai tempi di Ronie, ai microfoni di FourFourTwo. "Fuori dal campo era un ragazzo amichevole, accomodante, sempre con il sorriso sulle labbra" conclude.