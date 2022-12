I diritti tv delle partite di Serie A assegnati anche ai siti di betting. È quanto emerge dalle linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi del massimo campionato italiano di calcio, approvate dall’AgCom e relative alle stagioni sportive che vanno dal 2024-25 al 2026-27. Come riporta Agipronews, considerando il divieto di pubblicità e sponsorizzazione del gioco del Decreto Dignità, "la Lega Serie A si riserva di commercializzare i diritti di betting a livello nazionale che internazionale, con modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A".

Per “diritti di betting”, chiarisce l’Agcom nelle linee guida, "si intendono i diritti a trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni lecite nel settore delle scommesse".