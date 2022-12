Nel corso del Consiglio della FIFA tenutosi quest'oggi a Doha sono state approvate alcune importanti modifiche al calendario delle partite internazionali. A partire dal 2025 sarà inclusa una finestra con quattro partite da disputare tra fine settembre e inizio ottobre, in sostituzione delle attuali due finestre separate di settembre e ottobre, mentre le altre finestre di novembre, marzo e giugno resteranno invariate. Al fine di aumentare le possibilità per le squadre di diverse confederazioni di affrontarsi, La FIFA lancerà tornei amichevoli, tra cui il 'FIFA World Series' citato da Gianni Infantino in conferenza stampa, che si terranno nella finestra di marzo negli anni pari. La decisione sui Paesi che ospiteranno la Coppa del Mondo del 2030 invece verrà presa nel 2024.