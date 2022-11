L'allenatore Walter Novellino è intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv per parlare della lotta scudetto: “Il Napoli ha confermato numeri straordinari, in questa parte di stagione hanno dato tutti il massimo con lavoro e semplicità, la squadra merita tutti i punti che ha, è ben impostata, protagonista, soprattutto gioca all’europea producendo tantissimo. La sosta? Chiacchiere inutili, il Napoli è forte e gioca bene, la difesa prende pochi gol, il campionato si ferma per tutti, otto punti sono un gran vantaggio".