Intervistato da Sportitalia, l'allenatore Walter Novellino, reduce dall'esperienza alla Juve Stabia, ha commentato anche la nomina di Beppe Marotta a presidente dell'Inter: “È una scelta di continuità, una continuità importante, Beppe Marotta se lo merita e l’Inter è in buone mani. Io l’ho avuto nove anni, con lui non sbagliavo mai un campionato perché oltre che gestire un’azienda è bravissimo a saper scegliere i collaboratori giusti: da Ausilio a Baccin, se li è tenuti stretti e lui sa benissimo chi scegliere. Marotta ti dà tutto in mano, ma se vede qualcosa di sbagliato te lo toglie”.