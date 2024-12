Walter Novellino applaude il Cagliari per quanto fatto vedere nel primo tempo del match contro l'Inter. Questo il pensiero dell'ex tecnico di Perugia, Torino e Avellino tra le altre ai microfoni di TuttoCagliari.net: "Tutto sommato una buona impressione. Nel primo tempo li ho visti tonici e sul pezzo. Nel secondo tempo non hanno replicato la prestazione offerta nella prima frazione, ma è anche vero che l’Inter spesso e volentieri ‘aggredisce’ ferocemente i secondi tempi e proprio in quei frangenti chiude le partite. La formazione di Simone Inzaghi, secondo il mio punto di vista, è davvero fortissima e, quando vuole, addirittura dirompente. Ma ribadisco: il Cagliari nei primi quarantacinque minuti ha fatto un’ottima figura".