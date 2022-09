Walter Novellino, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato dell'inizio di stagione di Inter e Juventus. "Si sono adagiate. I bianconeri hanno cambiato molto, ma alla fine Allegri porterà la barca in porto. All’Inter c’è qualche problema. Qualche giocatore non è ai livelli dell’anno scorso - le sue parole -. Ci deve pensare Simone. Ma l’Inter ha avuto anche tanti infortuni. All’Inter serve una prestazione convincente, da squadra forte. Per tornare a splendere”.