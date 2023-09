Ieri sera al Meazza, tutti gli osservatori sono concordi, si è vista per la prima volta la ThuLa. L'evoluzione di quella che fu la LuLa e che aveva fatto sognare i tifosi interisti prima dell'amaro epilogo. Contro la Fiorentina Marcus Thuram ha dimostrato di essere un ottimo partner d'attacco per Lautaro Martinez, che è ormai un punto fermo per l'Inter. La crescita dell'argentino permette infatti a chiunque gli giochi accanto di brillare, meglio se il compagno di reparto, come il francese, ha l'intelligenza di capire subito cosa serve per il bene della squadra.

Tra i due in poche settimane si è già creato un certo feeling e contro i viola è letteralmente esploso sotto gli occhi del popolo nerazzurro. E dopo la seconda rete dell'Inter, la prima del Toro, su assist proprio di Thuram, il secondo ha imitato il gesto che accomunava l'argentino e Romelu Lukaku, trovando però poca collaborazione dall'altra parte. Con il sorriso, Lautaro gli ha fatto cenno di no, ennesima conferma di voler cancellare dal campo ogni traccia di quello che fu il suo rapporto con il belga, del quale parla ormai mal volentieri anche fuori dal campo. Magari nelle prossime occasioni la nuova coppia d'attacco nerazzurra inventerà una forma di esultanza completamente diversa che più le si addice. Tempo al tempo.