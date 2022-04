Romelu Lukaku non parteciperà alla trasferta di Madrid, dove domani sera il Chelsea sarà chiamato all'impresa di ribaltare il 3-1 dell'andata contro il Real nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Lo ha annunciato Thomas Tuchel, manager dei Blues, nel bollettino medico fatto in conferenza stampa alla vigilia della supersfida del Bernabeu: "Callum Hudson-Odoi e Ben Chilwell sono out, anche Romelu Lukaku è infortunato e non viaggerà con noi. Azpilicueta è risultato negativo ed è nel gruppo".