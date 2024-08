Arrivano le prime tre sentenze dai playoff di Champions League: tagliano infatti il traguardo della qualificazione al girone unico Young Boys Berna, Salisburgo e Sparta Praga, che hanno avuto la meglio nei doppi confronti rispettivamente con Galatasaray, Dynamo Kiev e Malmö e accedono al tabellone principale.

Sfuma a un passo dal traguardo l'approdo in Champions del Gala di Mauro Icardi: gli svizzeri, ultimi nel loro campionato, dopo il 3-2 dell'andata sbancano anche l'Ali Sami Yen ribaltando il pronostico con il gol nel finale di Alain Virginius che gela il tifo del Cimbom e regala una grande gioia ai 500 tifosi elvetici giunti in Turchia. Sesto gettone consecutivo in Champions per il Salisburgo che dopo aver vinto all'andata si fa bastare l'1-1 in casa contro la Dynamo Kiev: a Daghim risponde Vanat per i biancoblu, rete insufficiente per gli ucraini.

L'ex Sassuolo Lukas Haraslin recita il ruolo da protagonista nel 2-0 dello Sparta Praga sul Malmö, prima segnando poi servendo l'assist ad Albion Rrahmani che raddoppia e sigilla il ritorno in Champions del club ceco. Domani si conosceranno le ultime quattro qualificate prima del sorteggio di giovedì.

Galatasaray-Young Boys 0-1

Salisburgo-Dynamo Kiev 1-1

Sparta Praga-Malmo 2-0