In vista della gara di domani contro la Bosnia, valida per le qualificazioni all'Europeo, il ct dell'Italia Under-21, Paolo Nicolato si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i bosniaci di pari età, conferenza durante la quale ha espresso la sua totale fiducia a Roberto Mancini,definito "l'ultimo dei problemi" di questa Nazionale: "È un momento in cui contano le idee, più che gli uomini. Non sono questi un grande problema per me, e Mancini è l'ultimo dei problemi. Sarei felicissimo se rimanesse" ha detto.