Il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro i pari-età dell'Inghilterra. Una conferenza durante la quale ha lanciato un consiglio ai giovani calciatori, ovvero quello di recarsi all'estero per giocare come di recente è avvenuto a Cesare Casadei, passato al Chelsea: "Sì, lo consiglierei anche a un allenatore... Lo consiglierei perché il mondo è un mondo aperto e c'è bisogno di aprirsi, in queste esperienze si cresce anche dal punto di vista umano, oltre che professionale. Dobbiamo aprirci al mondo, che è molto più ampio rispetto a Italia, Francia o Germania. Gli altri si muovono molto di più rispetto a noi italiani e poi è sinonimo anche di un lavoro fatto bene se ci vengono a cercare".