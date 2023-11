"Vedo il Milan un pochino in difficoltà, la rosa è stata corta per via degli infortuni. Poi non è mai facile ricaricare le pile dopo una notte come quella contro il PSG, accadeva pure ai miei tempi di lasciare punti in campionato dopo certe serate di Champions. Inter e Juventus sono avversarie contro cui battagliare fino alla fine per lo scudetto e serve la rosa al completo". Lo ha detto Alessandro Nesta, leggenda dei rossoneri, oggi tecnico della Reggiana, parlando a Sky Sport.

A proposito delle chance tricolore dei bianconeri, l'ex difensore ha aggiunto: "La Juve per me ha nel DNA il fatto di competere per qualcosa di importante. Se vede la possibilità, ci crede e può raggiungerlo. E' importante avere lo zoccolo duro italiano e avere gli stranieri che fanno la differenza. Penso al mio Milan, con Sheva, Rui Costa e Kakà: per la mia esperienza, credo sia molto importante".